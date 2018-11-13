На Луганщине за неделю произошло 13 ДТП (Фото). Новости

В Луганской области за прошедшую неделю патрульные зафиксировали 13 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), из которых 2 – с пострадавшими. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Также правоохранители обнаружили 11 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками алкогольного опьянения.

«Управление патрульной полиции обращает особое внимание водителей быть внимательными и осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Уважаемые водители, помните о безопасности и не нарушайте ПДД. Излишняя самоуверенность может привести к фатальным последствиям», – говорится в сообщении.

Читайте также: