Сделать жизнь яркой: В Станично-Луганском районе продолжают разрисовывать остановки (Фото). Новости

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) к акции «Сделай мир вокруг себя ярче, разрисуй автобусную остановку в своем селе!» присоединяются неравнодушные жители и школьники. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации на своей странице в Facebook.

«Основанная ОО "Золотые Львята" акция "Сделай мир вокруг себя ярче, разрисуй автобусную остановку в своем селе!" шагает по району. К акции уже присоединились неравнодушные жители и школьники Станицы Луганской, Камышного, Широкого, Чугинки, Теплого, Герасимовки, превратив остановки общественного транспорта в чрезвычайно патриотические произведения искусства, которые заставляют радоваться всех каждый день», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, «несознательные граждане прекратили клеить объявления на этих остановках», которые портили их внешний вид.

Недавно к акции присоединились и ученики Петропавловской ООШ № 1 и № 2. Они почистили и украсили остановки общественного транспорта, которые находятся возле школ.

«Вот только, к сожалению, Петропавловский поселковый совет не смог предоставить сам себе "разрешение" на ремонт и украшение остановки, которая находится у самого совета», – подытожили в Станично-Луганской РГА.

Напомним, в Станице Луганской дети и молодежь разрисовали остановки общественного транспорта. Позже одну из остановок расписал переселенец-пенсионер из Луганска Александр Малеев.

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