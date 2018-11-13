Украина готова забрать заключенных из тюрем «Л-ДНР», но есть проблема, – Геращенко. Новости

Украинской стороне не удалось договориться в Минске о передаче заключенных из тюрем «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, потому что «республиканские омбудсмены» требуют присутствия на переговорах омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
«7 раз я, как представитель в гуманитарной подгруппе, передавала контакты Людмилы Денисовой и Вячеслава Петлеванного, как тех людей, которые уполномочены переместить этих людей. Все время эти телефоны где-то теряются, потом на следующей встрече нас снова спрашивают: "А где Денисова?"», – говорит она.
По ее словам, в настоящее время около тысячи осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах «ДНР» и «ЛНР» хотят, чтобы их забрали на подконтрольную украинским властям территорию.
«Я говорю, что госпожа Денисова готова выехать на любой КПВВ сегодня и забрать тысячу этих заключенных, давайте договоримся о дате, о месте – Майорск, Станица Луганская или Горловка. Давайте определимся. "Нет мы требуем". А мы понимаем, почему требуют, чтобы Денисова приехала в Минск – потому что эти "омбудсмены" ["ЛНР" и "ДНР"], которые слово "уполномоченный" пишут с тремя ошибками, хотят прямых переговоров. Этого не будет», – подчеркнула Геращенко.
«В Украине есть один Уполномоченный [по правам человека], избранный Верховной Радой Украины, и именно этот Уполномоченный будет заниматься в Украине правами человека… Никаких прямых переговоров с боевиками не будет», – заявила она.
Как сообщалось ранее, Украина требует провести внеочередные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске без представителей «Л-ДНР».
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