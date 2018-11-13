Выборы президента Украины: В ЦИК рассказали, для кого из переселенцев участие может стать проблемой. Новости

Переселенцы, которые официально зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и проживают на подконтрольной Украине территории, смогут проголосовать на будущих очередных выборах президента так же, как и на минувших выборах 2014 года. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.
«Что касается внутренне перемещенных лиц, то проблему нужно делить на несколько составляющих. Первая составляющая – это внутренне перемещенные лица, которые проживают и зарегистрированы как переселенцы на территории Украины. С ними особых проблем нет. Именно на президентских выборах они смогут проголосовать так, как они это могли сделать и на прошлых выборах», – сказал он.
В то же время, отметил Радченко, проблемной может стать участие в голосовании на выборах лиц, которые зарегистрированы как ВПЛ, но проживают на территории, неподконтрольной Украине. По его словам, «не факт, что они смогут добраться до избирательных участков», где могли бы проголосовать.
Замглавы ЦИК указал, что можно облегчить процедуру регистрации ВПЛ и голосования для них, но для этого нужно внести изменения в законодательство Украины. «ЦИК готова к применению закона 6240 (законопроект о внесении изменения в некоторые законы Украины относительно избирательных прав ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан – прим.), если он будет принят», – подчеркнул Евгений Радченко.
Напомним, что 5 сентября ЦИК упростил порядок временного изменения места голосования избирателя для переселенцев. Избиратели, избирательный адрес которых находится на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению, которое подается в отделение Государственного реестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.
Источники: Укринформ, Интерфакс – Украина
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