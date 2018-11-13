Римма Филь: Теперь я слышу. Блоги

Такой многоголосый и шумный мир для этих детей не слышен. Полная тишина. Ни смеха, ни плача, ни голоса мамы...

Около 50 тысяч украинцев имеют нарушения слуха и речи. Очень многим можно было бы помочь. Но только в детском возрасте, если есть слуховой аппарат.

Милана родилась в Донецке, в 2015 году. Сейчас ей три годика. Самое время рассказывать стишки и быть забавной «почемучкой». Но все случилось не так. Родители заметили, что девочка плохо говорит и не всегда откликается, когда ее зовут.

После многочисленных обследований врачи вынесли страшный вердикт: двусторонняя тугоухость третьей степени – одна из самых сложных форм нарушения слуха.

Мама Миланы, когда была беременной, пережила страшное время обстрелов. Приходилось прятаться в сыром подвале. Кто знает, может быть, этот стресс стал причиной болезни дочки.

Единственный выход в случае Миланы – слухопротезирование. Вариант очень дорогой и совсем не под силу большинству семей. Особенно, если семья живет в Донецке.

Отчаявшись, родители обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова.

И вот уже на днях в мариупольском Центре слуха Милане установили высокочувствительные слуховые аппараты. Благодаря им малышка сможет нормально развиваться, учиться, играть с детками, быть абсолютно обычным ребенком.

Слухопротезирование детей – одно из направлений работы программы «Адресная помощь» Фонда Рината Ахметова. Оно называется «Теперь я слышу». Благодаря программе, помощь на лечение получили более 11 тысяч человек. Около 6 тысяч из них – дети.

Когда-то очень давно, почти в другой жизни, во время поездки в рамках акции «Ринат Ахметов – детям!» мы были в донецком интернате для слабослышащих и глухих детей.

На сцене красивая девочка, лет 15. Она поет. Но не совсем так, как мы привыкли. Она показывает слова песни с помощью языка жестов – дактилологии. Детский зал радовался, «подпевал» и хлопал. Взрослые гости были в шоке, настолько пронзительные чувства это вызвало. Я и сейчас не могу подобрать правильные слова: грусть, гордость, боль...

Мир такой многоголосый и шумный! Миланка его теперь услышит.

Римма Филь, заслуженный журналист Украины