Это ваш мандат: Геращенко напомнила ОБСЕ, ООН и МККК о тюрьмах «Л-ДНР». Новости

Международные партнеры Украины должны проявить настойчивость в получении доступа к тюрьмам в «Л-ДНР» и аннексированном Крыму, потому что их мандат распространяется на всю территорию Украины, где они должны мониторить ситуацию с правами человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
«Особенно кричащая ситуация [на неподконтрольной территории] в Луганской области, где от Украины скрывают наших военных, которых годами незаконно удерживают на Луганщине. У нас есть все основания думать, что их скрывают и прячут, прежде всего потому, что в отношении них используют незаконные методы удержания», – сказала она.
«Мы ожидаем от Международного Комитета Красного Креста более активной позиции в отношении требования доступа МККК в тюрьмы на оккупированных территорий. Речь идет не только об оккупированном Донбассе, но и об оккупированном Крыме. Крым – это территория Украины», – продолжила Геращенко.
Она подчеркнула, что мандат международных гуманитарных организаций, в том числе миссий ОБСЕ и ООН распространяется на всю территорию Украины. «Вся территория Украины – это и Крым, и Донбасс. Поэтому мы с радостью будем ожидать, когда наши международные партнеры зайдут, наконец-то, в тюрьмы Крыма, и увидят, что там происходит с Балухом, что там происходит с крымчанами, и почему их пытает российский оккупант», – заявила она.
Геращенко также заявила, что украинской стороне не удалось договориться в Минске о передаче заключенных из тюрем «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, потому что «республиканские омбудсмены» требуют присутствия на переговорах омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.
В свою очередь омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что в местах лишения свободы, расположенных на неподконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, массово и повсеместно нарушаются права человека, что можно квалифицировать как преступление против человечности.
Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек, сейчас тысяча из них хотели бы отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.
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