Обычные жители Донбасса после «выборов» на неподконтрольном Донбассе пострадать не должны, – Геращенко. Новости

Рядовых жителей Донбасса, которые участвовали в «выборах» на неподконтрольном Донбассе 11 ноября, правосудие Украины преследовать не будет. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, зачастую люди принимали участие в «фарсе» под названием выборы из-за страха, фактически «под дулами автоматов».

Геращенко считает, что к уголовной ответственности за «выборы» нужно привлекать не рядовых граждан, а их организаторов: «глав ЦИК», тех, кто сгонял людей на «избирательные участки», оказывал давление на бюджетников и студентов.

По мнению вице-спикера, граждане России, которые причастны к организации «выборов» в «Л-ДНР» 11 ноября, должны получить визовые санкции со стороны Украины.