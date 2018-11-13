Судью из Донецкой области отстранили от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Новости

Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил судью Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр ВСП.

«В Высший совет правосудия 8 ноября 2018 года поступило ходатайство заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Назара Ивановича о временном отстранении судьи Дружковского городского суда Донецкой области Молибогу Геннадия Викторовича от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства», –

говорится в сообщении.

В ходатайстве указано, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований 23 ноября 2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины. «Судья Молибога подозревается в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто дает неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц, сопряженного с вымогательством неправомерной выгоды», – отмечается в сообщении.

15 декабря 2017 года судье Молибоге вручено уведомление о подозрении в совершении этого уголовного преступления.

В обоснование ходатайства о временном отстранении судьи Дружковского городского суда Донецкой области Молибоги указано, что дальнейшее его пребывание в должности судьи Дружковского городского суда Донецкой области и осуществление им правосудия может привести к негативным последствиям, он сможет принимать меры к уничтожению или искажению вещей и документов, которые имеют большое значение для дела, влиять на свидетелей и других участников уголовного производства.



Также в ходатайстве указано, что 6 августа 2018 года подписано и утверждено обвинительное заключение по обвинению Молибоги в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины, которое направлено в суд.