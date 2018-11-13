Заберите ваших, отдайте наших: Нюансы обмена пленными с «Л-ДНР». Новости

Вопрос освобождения заложников уже почти год остается заблокированным из-за деструктивной позиции России и контролируемых нею «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Российская Федерация отказывается дать официальный ответ на предложение Украины передать им граждан России, осужденных в Украине за уголовные преступления, за тяжкие преступления, за участие в незаконных вооруженных формированиях, за терроризм в обмен на освобождение политзаключенных Кремля», – сказала она.

По ее словам, этот вопрос поднимается на протяжении полугода на заседаниях ТКГ. «Мы слышим: "Да это не наши", "Они заблудились", "Да причем тут они?", "Мы за них не отвечаем". Госпожа Денисова постоянно от своей коллеги – госпожи Москальковой слышит, что это не ее мандат. А чей это мандат – граждане России, которые осуждены в Украине и хотят вернуться на родину? Путина – это мандат», – заявила Геращенко.

«Мы еще раз апеллируем к руководству Российской Федерации с просьбой дать официальный ответ на предложение Украины забрать россиян. Заберите ваших, отдайте наших», – продолжила она.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ добавила, что украинская сторона готова освободить несколько десятков украинцев, осужденных за тяжкие преступления, в частности за сепаратизм, через процедуру помилования в обмен на освобождение тех заложников, которые более 4-х лет удерживаются в тюрьмах «Л-ДНР».

«Ответа на это нет. Вернее, есть ответ, что ОРДЛО* требуют отдать им россиян, которые по их версии имеют двойное гражданство – Донецка, Луганска и России. Это смешно звучит, потому что даже Россия пока что не признает существование созданных нею анклавов», – подчеркнула Геращенко.

Ранее она заявила, что украинская сторона готова к широким компромиссам ради освобождения своих военных, однако до избрания нового президента Украины прогресс в вопросах обмена пленными на Донбассе и освобождении украинских заложников маловероятен.

При этом участник переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными с «ДНР» и «ЛНР» по формуле «всех на всех» можно провести в любой момент, но есть проблемы, тормозящие этот процесс.

Напомним, 27 декабря 2017 года вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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