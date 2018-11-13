Япония не признает действительными «выборы» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Правительство Японии не признает действительными «выборы» в «ДНР» и «ЛНР», которые состоялись 11 ноября. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 13 ноября, на странице в Facebook посольства Японии в Украине.

«Так называемые "выборы", которые были проведены 11 ноября в "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими соглашениями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии не признает эти "выборы" действительными», – говорится в заявлении.

Отмечается, что полное выполнение Минских соглашений всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и «выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, а также законодательством Украины».

Также в заявлении говорится, что «правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщалось ранее, в ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

А в Государственном департаменте США осудили «выборы» на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и заверили, что новые санкции против России будут усиливаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения.

Незаконными «выборы» на неподконтрольном Донбассе признали и в Великобритании.

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