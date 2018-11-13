Япония не признает действительными «выборы» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Правительство Японии не признает действительными «выборы» в «ДНР» и «ЛНР», которые состоялись 11 ноября. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 13 ноября, на странице в Facebook посольства Японии в Украине.
«Так называемые "выборы", которые были проведены 11 ноября в "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими соглашениями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии не признает эти "выборы" действительными», – говорится в заявлении.
Отмечается, что полное выполнение Минских соглашений всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и «выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, а также законодательством Украины».
Также в заявлении говорится, что «правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины».
Как сообщалось ранее, в ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины.
А в Государственном департаменте США осудили «выборы» на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и заверили, что новые санкции против России будут усиливаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения.
Незаконными «выборы» на неподконтрольном Донбассе признали и в Великобритании.
Читайте также:
- Украина требует провести внеочередные переговоры в Минске без «Л-ДНР»
- В Великобритании и США считают незаконными «выборы» в «Л-ДНР»
- «Выборы» в «Л-ДНР» нарушают Конституцию Украины и Минские соглашения, – представитель ООН
- В Госдепе США осудили «выборы» в «Л-ДНР» и пообещали новые санкции РФ
- В Кремле прокомментировали «выборы» в «Л-ДНР»
- «Выборы» в «Л-ДНР»: В Евросоюзе возложили ответственность на Россию
- Страны мира осудили проведение «выборов» на неподконтрольном Донбассе, – Порошенко
- Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание по «выборам» на неподконтрольном Донбассе
- В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов» на неподконтрольном Донбассе
- Меркель и Макрон осудили «выборы» на неподконтрольном Донбассе
Комментарии