Вопреки пропаганде, Россия никогда не беспокоилась о населении в «Л-ДНР», – Der Spiegel. Новости

Россия все более явно задает тон в «Л-ДНР» на востоке Украины. Путину это необходимо для того, чтобы, согласно его плану, оказывать давление на Киев, считает журналист Der Spiegel Кристиан Нееф, пишет «Daily.com.ua».

«Выборы» «глав ДНР и ЛНР» 11 ноября, к которым Москва якобы не имеет никакого отношения, являются скорее не «провокацией», а следствием политической халатности, исходной точкой которой стало убийство 31 августа этого года «главы ДНР» Александра Захарченко, считает автор статьи.

Москва, «которая всегда атакует для лучшей самозащиты», сразу же обвинила в убийстве Киев. При этом имена мнимых «украинских диверсантов» и их покровителей так и не были названы, отмечает Нееф.

Захарченко, а также «экс-глава» соседней «ЛНР» Игорь Плотницкий, который также стал одним из тех, кого «убрали с пути или свергли», должны были стать гарантами мира на востоке Украины. «Однако эти люди никогда ими не были. Они хозяйничали по своему усмотрению и преступным путем укрепляли свою власть. Москва с этим мирилась, чтобы поддерживать утверждение о том, что в Донецке и Луганске правят местные народные представители. Затем произошло убийство. Вероятно, даже путинские люди не верят всерьез в киевский заговор, о чем, среди прочего, говорит и то, что с тех пор они занимаются, прежде всего, одним: проводят чистку руководства сепаратистов в Донецке. Был арестован заместитель главы правительства, его доверенные лица покинули республику "по соображениям безопасности", исчез и министр налогов и сборов. Он считался одним из ближайших друзей Захарченко», – утверждает журналист Der Spiegel.

«Бандиты» взяли власть в обеих «народных республиках», уверен офицер Игорь Гиркин, который, предположительно, является сотрудником военной спецслужбы ГРУ, и, вместе со своими подразделениями, начал в 2014 году войну за Донецк. «По его словам, Донбасс "просто разграбляют". Многие убийства последнего времени, вероятно, стали частью безжалостного раздела», – пишет издание.

«По словам Гиркина, это вина Москвы. Доверенные Путина в Донбассе высосали соки из сепаратистских республик, забрали важнейших специалистов в Россию и таким образом нанесли серьезный ущерб экономике. У них якобы никогда не было намерения сделать из этих регионов самостоятельные республики, они использовали их только против Киева», – продолжает Нееф. «Вероятно, это действительно так. Вопреки всей пропаганде Россия никогда на самом деле не беспокоилась о населении сепаратистских регионов. Экономика находится в упадке, в еще работающих шахтах забойщики получают около 15 тыс. рублей, примерно 200 евро, это даже не треть зарплаты, которую получают российские горнорабочие. Постоянно отключают электричество и воду, а также мобильную связь. (...) Убийство Захарченко пришлось Кремлю кстати. Ведь с этого момента он задает тон в Донецке», – полагает журналист.

Издание пишет также, что российские чиновники подыскали и преемника Захарченко: Дениса Пушилина специально для этого возили в Москву, говорится в статье. «По возвращении он объявил о повышении зарплат и пенсий – в России это обычное средство для успокоения народа. Выдвижению кандидатур популярных личностей, имеющих свое собственное представление о будущем "народных республик", препятствовали под надуманными предлогами», – отмечает Нееф.

«Пушилин должен позаботиться о том, чтобы в сепаратистском регионе снова воцарился порядок, и чтобы он более-менее функционировал, как обычная российская республика. Не потому, что Россия заботится о благополучии местного населения, а для того, чтобы восточная Украина оставалась инструментом, с помощью которого можно сеять смуту в остальной части страны. Ведь если дела у людей на востоке будут постоянно идти хуже, чем у людей на западе, они снова примут решение в пользу Украины, а не России», – считает журналист.

«Россия всегда видела только свои стратегические интересы: ей нужен Крым как военный пост против Запада и Донбасс, чтобы с его помощью оказывать давление на Киев. Добьется ли Путин таким образом успеха?», – задается вопросом автор статьи.