На Донетчине отремонтировали участок международной трассы (Фото). Новости

В Донецкой области завершен ремонт участка международной трассы М-03 «Киев – Харьков – Должанский» от Славянска в направлении Бахмута (до переименования – Артемовск). Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Протяженность участка составляет 9,7 км. «На объекте в полном объеме выполнены работы по замене верхних слоев покрытия (с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20), устройству системы водоотвода (монтажа прикромочных железобетонных лотков), замене барьерного (оцинкованного) ограждения и дорожных знаков, нанесению разметки», – говорится в сообщении.

В облавтодоре напомнили, что до ремонта проезжая часть была поражена различного рода деформациями: выбоинами, сетками трещин, колейностью и наплывами.

Кроме того, отмечают в облавтодоре, чтобы защитить участок с ослабленным грунтом, где до ремонта наблюдалось разрушение конструкции дорожной одежды в виде глубокой продольной трещины, на объекте выполнены работы по устройству кюветов из монолитного цементобетона.

Напомним, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць сообщал, что по маршруту «Славянск-Бахмут» между Никоноровкой и Миньковкой идет капитальный ремонт 16-километрового участка международной трассы М-03 «Киев – Харьков – Должанский».

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