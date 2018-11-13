Россия должна немедленно прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, – ЕС. Новости

Европейский союз глубоко обеспокоен присутствием российского военного оборудования и личного состава на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, сообщает «Укринформ».

«Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем предоставления финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования», – говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с полным выполнением Минских соглашений.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященному «выборам» на неподконтрольной части Донбасса 11 ноября, делегация ЕС подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их. «Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их недействительными и не имеющими никакой юридической силы», – отмечается в заявлении.

Кроме того, делегация ЕС напомнила, что Минскими соглашениями предусматривается проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих условий безопасности, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – один из институтов ОБСЕ, – прим.).

Как сообщалось ранее, 12 ноября состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за ситуацией с безопасностью в день «выборов» на неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса.

В Страсбурге 14 ноября состоится заседание Комитета министров Совета Европы, на котором Украина планирует призвать к обсуждению и осуждению «выборов» на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: