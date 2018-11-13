Около двух третей украинцев считают Россию агрессором, – опрос . Новости

Почти две трети опрошенных граждан Украины – 63% – считают Российскую Федерацию страной-агрессором в отношении Украины. Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования*, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня, 13 ноября, пишет «УНИАН».

«Мы задавали вопрос: "Считают ли Россию страной-агрессором в отношении Украины?". Подавляющее большинство – 63%, почти две трети опрошенных – считают, 22% – не считают, 15% – затрудняются с ответом», – сказал директор Социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

По его словам, в региональном разрезе считают Россию страной-агрессором подавляющее большинство респондентов на западе и в центре Украины. «На востоке примерно поровну считают и не считают, и на юге немного больше не считают Россию агрессором, чем считают», – сказал он. «Интересны, по моему мнению, ответы на этот вопрос среди тех, кто выступает за вступление в НАТО и против вступления в НАТО. Разумеется, что 88%, то есть подавляющее большинство тех, кто выступает за вступление в НАТО, считают Россию агрессором. При этом среди тех, кто против вступления в НАТО, считают Россию агрессором 40%. То есть, мы видим, что многие украинцы не увидели эффективность НАТО в нашем противостоянии с Россией», – сказал Быченко.

По его мнению, это связано с тем, что Украина не получила столь явной поддержки от структур Запада – по крайней мере, как того хотела.

Также он рассказал об уровне поддержки украинцами вступления Украины в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. «Если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в ЕС, то половина – 50% – проголосовали бы за вступление, а 30% – против вступления», – сказал он.

В то же время у вступления в НАТО немного больше сторонников (40%), чем противников (36%). Прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более молодых и состоятельных респондентов. За последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился.

* Опрос был проведен 19 октября – 2 ноября 2018. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.