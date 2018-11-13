На Донетчине во время двух пожаров погибли три человека. Новости

В Донецкой области во время двух пожаров в частных домах Селидово и села Дроновка (Бахмутский р-н) погибли три человека – две женщины и мужчина. Причины выясняются. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Так, днем 13 ноября диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре в доме на ул. Береговая в Селидово. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что пожар произошел внутри 1-этажного жилого дома. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины.

Как отмечается, огонь был полностью потушен в 14:00.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В этот же день еще один пожар, во время которого погибла 70-летняя женщина, произошел в селе Дроновка Бахмутского района на ул. Библиотечная.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в летней кухне. Во время проведения разведки и тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, 1938 года рождения», – говорится в сообщении.

Причины возникновения пожаров выясняют специалисты.