Марина Курапцева: Я – за мир в Украине. А должна быть против?. Блоги

Я – за мир в Украине. Эту фразу очень хочется говорить, и погромче, всякий раз, когда слышу «ну да, они же за мир» – в бесконечно оскорбительном, уничижительном тоне. В последнее время признаваться в том, что ты хочешь мира своей стране – чуть ли не равно предательству. Почему?

В социальных сетях часто читаю посты блогеров и лидеров мнений, в которых написано, что, мол, «на Донбассе всё разбили, стратегически важных объектов не осталось, можно смело возвращать территории военным путем», или – «там никого не осталось, все ватники, кого там спасать, да и шахты затопили, заводы разграбили, все вывезли в Россию, поэтому нужно отрезать Донбасс». И эти тезисы, несущие откровенно сепаратистские настроения, призывающие к нарушению территориальной целостности Украины, увы, зачастую находят отклик у аудитории.

Понять причины несложно. Все мы устали от войны. Ведь вооруженный конфликт касается всей Украины, всех граждан страны, и пять лет непрерывно плохих новостей – довольно мощный стимул, чтобы захотеть «прекратить все это». Вопрос в том, как прекратить. И пропаганда подсказывает самый простой выход – сдаться, отказаться от Донбасса (а Крым тем временем постепенно и вовсе вытесняется из украинского медиа-пространства, перемещаясь в российское медиа-поле).

На мой взгляд, «лидеры мнений», предлагающие «отрезать Донбасс», забывают (читай – сознательно умалчивают, как будто это не очевидно) о том, что на оккупированных Россией территориях Донбасса остались люди, граждане Украины, многие из которых ежедневно замирают, читая украинские новости, стараясь дать себе хоть какую-то надежду. Несмотря на невыплату пенсий, на адские очереди, жару и холод на блокпостах, на унижения в кабинетах чиновников, на искусственно подогреваемую агрессию в социальных сетях, на волну ненависти против них и переселенцев в украинских медиа. Люди ждут и надеются.

Цель информационной войны – посеять панику, разлад, ненависть в народе. Тогда со страной можно делать все, что угодно. На первый план выходят годами вынашиваемые обиды и обидки, непонимание, зависть, злость. Все это в разных пропорциях заложено в любой многонациональной стране, а в современной раздираемой войной Украине – обострилось донельзя.

На фоне сводок с фронта, на фоне гибели солдат и гражданского населения, на фоне социальной напряженности и фейковых новостей, чиновничьего цинизма и подлости на политической арене, казалось бы, стремление к восстановлению мира выглядит вполне логично. Но нет. Находятся «патриоты» (еще вчера и не помышлявшие о том, чтобы писать посты в Фейсбуке на украинском языке), которые, надев вышиванки, с пеной у рта будут орать: «Який такий мир? Хлоці голі-босі, зрадників не покарано, а ви тут про мир! Б’ємося до останнього!». Горькая ирония ситуации в том, что чаще всего такие выкрики доносятся отнюдь не из окопов, где реальные хлопцы (не всегда голые и босые) защищают реальную страну на реальной войне против реального агрессора.

«Диванный фронт» всячески отрицает идею мира, и особенно – примирения украинского народа. И очень жаль, что находятся коллеги, которые так и пишут в своих текстах: «Понятие примирения дискредитировало себя». И дальше – никаких объяснений – почему дискредитировало, как дискредитировало, когда, в чем это выражается? Как будто изрекается всем понятная прописная истина. Но ведь это не так.

Примирение – обязательное, необходимое условие завершения любой войны. Казалось бы, ясно, как божий день: война не может закончиться, пока народ занят выяснением отношений, выплескиванием ненависти друг к другу, когда представители одного и того же народа самостоятельно, добровольно делятся на «правильных» и «неправильных» украинцев. Освобождение не будет восприниматься как освобождение, а только как угроза, если его осуществлять огнём и мечом. Потому что главное – не возвращение территории, не возвращение предприятий. Главное – вернуть людям, гражданам Украины, страну, главное – вернуть свободу людям.

И в этот момент кто-то произносит сакраментальное: «А что, там кто-то нормальный еще остался?». От таких фраз крошится фундамент европейского государства, которое только-только зарождается в Украине. Ведь, если мы хотим не просто гордиться безвизовым режимом с ЕС, но и стать частью Европы, надо полагать, мы должны понимать, что такое гражданские права. Жители Львова, Киева, Донецка и Луганска имеют равные права на свободу и безопасность. А восстановление мира необходимо всем гражданам – для реализации этих прав.

Пропаганда навязала украинцам массу штампов, которые повторяются без всякого анализа или проверки. Мол, все, что угодно, лишь бы меня считали патриотом, не дай Бог, подумают, что я «какой-то не такой». А разве патриотично выступать за продолжение войны, разве человечно выступать за умножение жертв среди гражданского населения и украинских военных? Разве правильно с высоких трибун говорить о «выжженной земле», в которую якобы нужно превратить Донбасс ради его освобождения? На мой взгляд, люди, придерживающиеся подобных убеждений, должны говорить: «Мне плевать на живых людей, которые погибнут или получат увечья во время такого освобождения». Это было бы честно. Да уж, легко произносить избитую фразу «на войне как на войне», когда касается она не твоего дома, не твоей судьбы, жизни чужих людей и чужих детей.

Беда в том, что пропагандисты (российские, пророссийские и украинские) все как один скармливают аудитории мысль о том, что граждане, выступающие за мир, якобы хотят добиться мира путём братания с агрессором и оккупантом – Россией. Якобы, дипломатический путь – это непременно «сдача» Украины, да ещё и на российских условиях… Так как это явная провокация, которая не стоит того, чтобы его комментировать, возникает вопрос: а «за кого» же те, кто распространяет такие мысли в воюющей стране, и сеет раскол внутри украинского народа?

Так вот, лично я – за мир. За скорейшее начало разминирования, чтобы остановить волну взрывов, вследствие которых погибают и становятся инвалидами мирные граждане, среди которых – множество детей. Я – за прекращение обстрелов, в одну секунду разрушающих то, что созавалось поколениями на протяжении десятилетий. Я – за мир, который позволит мне и моей семье просто приехать и посмотреть на то, что осталось.

Я – за мир.

Я – против войны.

Война – ужасна и отвратительна.

Марина Курапцева, независимый журналист, переселенка из Енакиево

для РПД «Донецкие новости»

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