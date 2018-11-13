Мирный путь решения проблемы на Донбассе поддерживают все большее число людей, – соцопрос. Новости

За последний месяц уровень поддержки мирных путей решения проблемы на Донбассе вырос. Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования*, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были опубликованы сегодня, 13 ноября.

Так, 31% опрошенных высказываются за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 27% – за предоставление этим территориям федерального статуса в составе Украины. Лишь 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а каждый шестой (17%) не определился по этому вопросу.

Кроме того, 17% опрошенных считают, что необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти на неподконтрольных территориях – уровень поддержки альтернативы снизился с 21 до 17%.

* Опрос был проведен 19 октября – 2 ноября 2018. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.



