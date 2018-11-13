В Славянске полиция усилит патрулирование. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) будет увеличено количество пеших патрулей. Об этом сегодня, 13 ноября, во время рабочего совещания заявил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Александр Вит, сообщает отдел коммуникации ГУНП Донетчины.

«На основании анализа оперативной обстановки в Славянске, а также в связи с переходом на осенне-зимний вариант несения службы, возникла необходимость в увеличении количества пеших патрулей. Создаваться они будут с участием сотрудников Управления патрульной полиции и военнослужащих. Организацию несения службы будет осуществлять Славянский отдел полиции», – сказал он.

Так, усиленное патрулирование будет осуществляться с четверга по воскресенье, с 15:00 до 21:00. Кроме того, правоохранители будут задействованы в профилактической отработке территории обслуживания.