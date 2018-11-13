В России задержаны воевавшие на Донбассе члены частной военной компании. Новости

Задержаны сотрудники частной военной компании E.N.O.T. за обучение подростков стрельбе и взрывному делу. Об этом сообщил российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сообщению источника, члены частной военной компании E.N.O.T. были задержаны еще 7 ноября. Сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью компании E.N.O.T. из-за проводимых ими сборов несовершеннолетних детей в специальных лагерях. Там детей обучали взрывному делу и стрельбе. По имеющейся информации, организация связана с националистическими течениями.

Информагентство утверждает, что создатель E.N.O.T. Игорь Мангушев — лидер националистического движения «Светлая Русь». Сами «енотовцы» сообщают о себе, что участвовали в военных операциях в Сирии, Нагорном Карабахе и Донбассе.

Собеседник уточнил, что члены E.N.O.T. задержаны согласно ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

По информации источника, у одного из членов E.N.O.T. будут проведены обыски в Москве.