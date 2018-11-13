В Канаде осудили незаконные «выборы» в «Л-ДНР». Новости

В правительстве Канады осудили незаконные «выборы», состоявшиеся 11 ноября на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, передает «Укринформ».

«Канада присоединяется к европейским союзникам и США и безоговорочно отрицает нелегитимные и незаконные выборы, проведенные 11 ноября на оккупированном Россией востоке Украины», – подчеркнули в МИД.

Также в МИД заявили, что эти «выборы» были «попыткой оправдать правление поставленных Россией марионеток».

«При отсутствии признанной правовой базы или авторитетного международного мониторинга международное сообщество не признает эти "выборы"», – говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что «канадцы продолжают стоять бок о бок с народом Украины».

МИД Канады впервые в своем заявлении назвал «Л-ДНР» оккупированными Россией территориями. Ранее в ведомстве старались не называть непосредственно страну-оккупанта.

Ранее Петр Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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