На Донетчине в море утонул мужчина. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Азовском море утонул мужчина. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Как уточняется, трагедия произошла вчера, 12 ноября.

«В 10:19 диспетчер Службы спасения "101" получил информацию о несчастном случае на воде, который произошел в Мариуполе Донецкой области. На территории лодочного кооператива "Азовсталец" в Азовском море было обнаружено тело утонувшего мужчины», – говорится в сообщении.

Спасатели аварийно-водолазной службы подняли тело погибшего мужчины из воды на берег и передали его работникам полиции. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

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