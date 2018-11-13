На Донетчине число заболевших корью продолжает расти. Новости

На Донетчине по состоянию на 8 ноября корью заболели 340 человек. В целом по Украине за минувшую неделю заболели 1 682 человека, это на 35% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Так, по состоянию на 8 ноября, в Донецкой области заболели 340 человек. Среди них 199 взрослых и 141 ребенок. В Луганской области по-прежнему самый низкий показатель заболеваемостью корью по Украине. Всего с начала года заболели 18 человек – 9 взрослых и 9 детей.

В Украине с начала года корью заболело 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), а от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

По данным ЦОЗ, за неделю, с 6 по 13 ноября, в стране корью заболели 1 682 человека, из них 506 взрослых и 1 176 детей, что на 35% больше чем на предыдущей неделе. «Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека», – констатируют в МОЗ.

Отмечается, что в 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Чаще всего болеют во Львовской (7 845 чел.), Ивано-Франковской (3 816 чел.), Закарпатской (3 582 чел.), Одесской (2 567 чел.), Тернопольской (2 265 чел.) областях и Киеве (2 445 чел.).

В ЦОЗ подчеркнули, что для проведения иммунизации взрослых, которые относятся к группе повышенного риска, в Украине вакцины есть в наличии во всех регионах. «По состоянию на 8 ноября 2018 года в Украине имеется 586 260 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ОСС, студенты, педагоги и медики. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98%.

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