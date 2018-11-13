Новые случаи ботулизма на Донетчине: Мужчины отравились рыбой. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) зарегистрированы два не связанных между собой случая тяжелого пищевого отравления ботулизмом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Донецкой области.

Пострадали местные жители, мужчины 1959 и 1980 годов рождения. Они в тяжелом состоянии находятся на лечении в КУ «Больница скорой медицинской помощи».

Так, первый случай зарегистрирован 7 ноября. «Причиной заболевания, вероятно, стало употребление вяленой рыбы (леща), которую заболевший приобрел в магазине Центрального района Мариуполя. Мужчина употреблял рыбу в пищу 1 и 2 ноября, однако, за медицинской помощью обратился 7 ноября и уже в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение КУ "Больница скорой медицинской помощи" с диагнозом "ботулизм"», – говорится в сообщении.

Второй случай заболевания зарегистрирован 10 ноября. «Причиной заболевания, вероятно, стало употребление вяленой рыбы (плотвы), которую заболевший приобрел на стихийном рынке Кальмиусского района на перекрестке пр. Металлургов и ул. Блажевича в свежем виде. Пострадавший солил и вялил рыбу самостоятельно в домашних условиях», – рассказали в ведомстве.

Заболевшим проводится интенсивная терапия.

Отмечается, что в ходе расследования этих случаев была проведена проверка указанных точек торговли. Были выявлены нарушения. По результатам проверки выдано предписание по устранению выявленных нарушений и недопущению реализации рыбы без соответствующих документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность.

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