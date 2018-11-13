Другой план по Донбассу: Жебривский рассказал, как действовать Украине после «выборов» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Россия провела «выборы» «глав Л-ДНР» для того, чтобы снизить статус Европы и чтобы показать, что Нормандский формат ничего не дает и что Путин будет разговаривать исключительно с президентом США Трампом, а также, чтобы украинская власть села за стол переговоров с «главами Л-ДНР». Об этом заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает «ZIK».

«Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской областях? Первое, чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что Нормандский формат, который включает Меркель и Макрона, ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам. Еще одна причина, почему Россия спешила, это то, что говорит Путин устами Медведчука, чтобы сесть за стол переговоров с марионетками Путина в Донецке и Луганске», – считает Павел Жебривский.

Он добавил: поскольку Россия нарушила все международные нормы, Украине нужно представить совсем другой план по Донбассу. «Весь мир говорит, что проводить выборы на оккупированных территориях нельзя. Даже по Минским договоренностям выборы должны проходить по украинскому законодательству. Поэтому, поскольку Россия нарушила даже эти соглашения, Украине нужно представить совсем другой план по Донбассу. Понятно, что нужен компромисс. А компромисс – это миротворцы на границе с Россией, миротворцы на линии разграничения и временная переходная администрация до выборов по украинскому законодательству. Собственно, после этого можно говорить о принесении мира на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», – подчеркнул экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.