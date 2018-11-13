В центре Бахмута во время ограбления ювелирного магазина убит охранник. Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) сегодня, 13 ноября, во время разбойного нападения на ювелирный магазин грабитель застрелил охранника. Полиция города ведет поиск злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Около 16:40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города. Во время налета погиб охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал», – говорится в сообщении.

Как отмечается, все подразделения полиции города подняты по тревоге. Начата операция по задержанию злоумышленника. Над раскрытием преступления работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и оперативники криминальной полиции области.

Также правоохранители просят жителей, которые стали свидетелями преступления или видели подозрительного человека, сообщить на линию «102». «Конфиденциальность гарантирована», – добавили в полиции.