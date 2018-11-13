В Станично-Луганском районе открыли новое удаленное рабочее место ПФУ для обслуживания пенсионеров. Новости

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) заработало новое удаленное рабочее место специалистов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«На Луганщине удаленное рабочее место специалиста Фонда заработало в Широковском сельском совете Станично-Луганского района, где проживает более 700 пенсионеров», – говорится в сообщении.

Теперь пожилые жители имеют возможность получать пенсионные услуги недалеко от дома. Они смогут проконсультироваться по интересующим вопросам, определить право на назначение или перерасчет пенсии, подать анкеты или заявления для регистрации на веб-портале, забрать пенсионное удостоверение и другие.

Как уточняется, специалист ПФУ будет работать каждую третью среду месяца, с 13:00 до 15:00.

Следует отметить, что на сегодня в Луганской области работает 39 пунктов обслуживания пенсионеров, в которых с начала года было предоставлено более 13 тыс. пенсионных услуг.

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