Едут из Донецка и из Киева: В Мариуполе растет популярность «Брака за сутки». Новости

В Мариуполе пилотный проект «Брак за сутки» стартовал два года назад – 3 августа 2016 года. И как отметила «Донецким новостям» начальник Мариупольского городского отдела регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Ирина Яременко, популярность экспресс-браков постоянно растет.

Так, если в течение всего 2017 года по пилотному проекту была зарегистрирована 401 пара, то за 10 месяцев 2018 года благодаря «Браку за сутки» стали семьей 419 пары.

Возраст и география – самые разные

Как пояснила Ирина Яременко, возраст тех, кто желает заключить брак по пилотному проекту, самый разный: «Приходят люди, которые уже некоторое время прожили в незарегистрированном браке и по каким-то причинам решили зарегистрировать отношения. Также приходит очень много молодежи. Особенно много молодых людей приезжает с неподконтрольной Украине территории».

Молодые пары, желающие получить именно украинское свидетельство о браке, едут в столицу Приазовья буквально со всех городов неподконтрольной территории – из Донецка, Горловки, Макеевки, Тореза (после переименования – Чистяково) и др. Юноши и девушки хотят иметь легитимные документы, которые всеми признаны.

Особенно это актуально для пар, которые ожидают рождение ребенка. Связано это с тем, что брак, заключенный в «ДНР», является незаконным. В таком случае при регистрации на подконтрольной Украине территории малыш будет считаться как рожденный без отца, а молодая мама – матерью-одиночкой. Это – одна из основных причин, почему, невзирая на блокпосты, очереди, утомительную дорогу, будущие молодожены стремятся в Мариуполь, чтобы узаконить свои отношения. И проект «Брак за сутки» в данном случае – как палочка-выручалочка.

«У пар, которые приезжают с неподконтрольной территории, есть особенность. Они все в демократичной одежде, некоторые привозят свадебное платье в рюкзачке. В основном приезжают вдвоем, иногда приезжают с родителями или со свидетелями, но реже. Приехали, расписались и в тот же день уехали назад», – рассказала Ирина Ивановна, акцентировав, что по регистрации брака нет привязки к прописке.

Регистрировать брак по пилотному проекту в Мариуполь приезжают и из других городов Украины – даже из Киева. Причина – в цене. В столице Приазовья процедура регистрации экспресс-брака достаточно недорогая (порядка 1500 грн), в Киеве стоимость «Брака за сутки» достигает 8 тыс. грн, в Одессе – от 5 тыс. грн до 6 тыс. грн, во Львове – 4 тыс. грн.

Фото с Facebook Ирины Яременко

Пользуется спросом у иностранцев

Экспресс-регистрация пользуется спросом у иностранцев, особенно у граждан дальнего зарубежья, так как они не могут в Украине находиться долгое время. «Поэтому они хотят как можно быстрее зарегистрировать брак. У них уже есть и обратный билет. В этом году у меня был 81 иностранец, 54 из них воспользовались пилотным проектом», – отметила Ирина Яременко.

Однако иностранные граждане все-таки не могут достаточно быстро реализовать свое право на ускоренную процедуру регистрации брака, поскольку должны пройти обязательную проверку в миграционной службе Украины. «После того, как подают заявление, иностранные граждане обязательно проходят проверку в миграционной службе на предмет законного пересечения границы и нахождения в нашей стране. Это требование появилось не так давно, и, как показывает практика, оно очень оправдано, поскольку у нас часть границы открыта, и ее можно пересечь на каких-то неподконтрольных пунктах. Проверяется также вид на жительство, у некоторых категорий иностранных граждан есть разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране. Все это проверяет миграционная служба. И только после ответа миграционной службы мы можем предложить иностранцу возможность зарегистрировать брак по пилотному проекту», – пояснила Ирина Яременко.

Без справки ВПЛ и с идеальными документами

Как особо подчеркнула Ирина Ивановна, по всем вопросам государственные отделы регистрации актов гражданского состояния работают без справки переселенца: «Мы никогда ни с кого эту справку не требуем».

«Первое с чего мы начинаем, принимая заявление на регистрацию брака, это – проверка документов, неважно, экспресс-брак или обычный брак. Паспорта должны быть в идеальном порядке. Если у человека это не первый брак, то должно быть подтверждение, что он больше не состоит в предыдущем браке по причине развода или какой-либо другой. После проверки документов в ДК "Молодежный" (именно там проводится регистрация экспресс-браков – прим. авт.) молодожены заполняют договор на оказание услуги экспресс-регистрации, заполняют заявку, в которой указывают свои данные – ФИО, дату рождения, время, в которое они хотят зарегистрироваться (это входит в функции ДК "Молодежный", который является организатором – прим. авт.). Затем составляется заявление на регистрацию брака. Согласно этому заявления составляется актовая запись, под которой молодожены будут ставить свои подписи, и печатается свидетельство о браке в двух экземплярах», – детализировала начальник горотдела регистрации актов гражданского состояния.

Кстати, к двухлетию пилотного проекта в ДК «Молодежный» было обновлено помещение, в котором проходит экспресс-регистрация. «Помещение оформлено по правилам современного дизайна в светлых тонах. Комната получилась нежной и красивой. Здесь новая свадебная арка, удобный красивый столик, за которым теперь молодожены оставляют подписи в актовой записи о браке. В качестве подставки для обручальных колец служит маленький декоративный велосипед», – рассказал Ирина Яременко.

Фото с Facebook Ирины Яременко

Минимальная стоимость регистрации брака по пилотному проекту составляет 952 грн плюс еще 500 грн, которые берет ДК «Молодежный» за свои услуги организатора. Более торжественный обряд, который проводится на втором этаже ДК, где устанавливается свадебная арка, стоит 1564 грн, при этом услуги «Молодежного» обойдутся уже в 700 грн. Общая цена экспресс-регистрации в выходные и праздничные дни достигает почти 3 тыс. грн.

Ирина Ивановна подметила, что услуга экспресс-росписи в выходные дни почти не востребована. В первую очередь потому, что молодожены из других городов и с неподконтрольной территории приезжают в Мариуполь в основном в будние дни, поскольку не знают, что можно пройти экспресс-регистрацию в выходные или «красные» дни календаря.

Наибольшим спросом пользуется самый «дешевый» обряд, который, тем не менее, многие не считают таким уж дешевым.

Впрочем, желающих в кратчайшие сроки стать мужем и женой цена не отпугивает. Свадебный пик традиционно приходится на июль, август, сентябрь, и, согласно статистике, за «пиковые» месяцы 2018 года, было заключено 157 экспресс-браков. «За эти три месяца расписались 314 человек, в том числе, 17 иностранцев, 114 граждан с территории, подконтрольной украинской власти, 183 – с неподконтрольной территории», – сказала Ирина Яременко.

Ирина Ивановна отметила также, что популярность «Брака за сутки» настолько высока, что есть вероятность внесения соответствующие изменений в Семейный кодекс: «Может быть, законодатель посчитает целесообразным, видя такой результат и востребованность проекта, внести изменения в Семейный кодекс Украины и убрать обязательное требование – месячный срок с момента подачи заявления – для всех. Тогда все смогут регистрировать браки тогда, когда им удобнее».

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»

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