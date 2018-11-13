«ДНР» может «прийти в Киев» без каких-либо боевых действий, – эксперт. Новости

Украину в 2019 году, во время выборов президента и Верховной Рады, ожидают не меньшие риски, чем в 2014-м. Россия может нанести мощный удар по украинской государственности, не прибегая к военной эскалации на Донбассе. Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко, пишет «Обозреватель».

По его словам, «ДНР» может «прийти в Киев» без каких-либо боевых действий. «Нам только кажется, что мы прошли кризис. На самом деле 2019 год будет турбулентным для нашей страны не меньше, чем 2014-й, – возможно, не так в военных конфликтах и прямых потерях. Украинская государственность падала, когда Москве или Варшаве в свое время удавалось создать заваруху внутри. Когда у нас было три гетмана, когда воевали между собой, все заканчивалось разрухой и поиском какого-нибудь гаранта хотя бы внешней стабильности», – отметил Друзенко.

На вопрос, может ли Россия в 2019 году спровоцировать новый этап эскалации на востоке Украины, он ответил: «Зачем эскалация на Донбассе, когда можно получить совсем другую конфигурацию в Киеве?»

При этом эксперт считает, что конфликт на востоке Украины невозможно разрешить исключительно политическим и дипломатическим путем. «Декларации президента о том, что нет военного пути разрешения конфликта, – только частично правда. Нет чисто военного способа, но без военной компоненты скоро "ДНР" придет в Киев в какой-либо форме. Кремль сейчас активно работает, абсолютно пророссийские политики отлично себя чувствуют в Киеве, дают интервью рейтинговым каналам, ретранслируют нам позицию Путина», – объяснил он.

«Мы должны понимать, что живем в состоянии войны. У нас перед глазами есть чудесный пример – Израиль, который 70 лет воюет. Живет во вражеском окружении среди 200 млн арабов, часть из которых не признает его права на существование. Это очень схожая парадигма с Украиной и Россией», – заявил международник.

Также Друзенко назвал Донбасс «раковой опухолью, которую Кремль хочет интегрировать назад в украинское тело, чтобы все тело умерло, чтобы Украина опять превратилась в Малороссию».