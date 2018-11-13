Нет элементарного: Студенты-иностранцы протестовали в Донецком медицинском вузе-переселенце. Новости

В Кропивницком (до переименования Кировоград, Кировоградская обл.) протестуют иностранные студенты-медики – абитуриенты Донецкого национального медицинского университета (ДонНМУ), который эвакуировали осенью 2014 года из-за вооруженного конфликта на Донбассе. Сегодня, 13 ноября, более полутысячи будущих врачей не пошли на пары, а вышли на протест, передает «5 канал».

Заявление с требованиями к руководству учебного заведения иностранные студенты ДонНМУ подписывают в четвертый раз. На предыдущие письма ответа не получили. Студенты требуют, чтобы аудитории оборудовали необходимым медицинским оборудованием, в частности, медицинскими манекенами. «Студенты должны на 3 курсе уже практиковаться. 2 курс, хорошо, – теоретический, но 3-й – они должны тренироваться на фантомах. Есть оттискные материалы. Зачем нам это? Для зарисовки или что? Это нам не надо. Мы и так можем за свои деньги купить. Но мы платим здесь большую сумму, иностранные студенты, 3500 долларов. В Кропивницком находится 1100 студентов. Это 3 млн 300 долларов в год. Если выделят 2 млн для клинической базы – этого хватит на все», – пояснил студент медуниверситета Баходир Турсунов.

Также жалуются на недостаточное количество преподавателей, отсутствие в библиотеке пособий на иностранных языках и надлежащей практики в медицинских учреждениях. «Даже нет элементарного – библиотеки. Для иностранных студентов должна быть библиотека. Все из интернета. Это невозможно. Самого элементарного – нет условий в общежитии. Надо спускаться с 8-го этажа, чтобы принять душ», – возмущается студент.

Руководитель международного факультета в Кропивницком Александр Мухин о проблемах знает. Говорит, сам не раз просил у руководства вуза, чтобы приобрели необходимую медицинскую технику. «Я озвучивал в телефонном режиме, а также на личную почту ректора университета. Отвечали, что будут разбираться в этом вопросе», – заверил и.о. декана Международного медицинского факультета ДонНМУ.

Первый проректор Игорь Хрипаченко в Кропивницкий прибыл из Краматорска (Донецкая обл.). Но с протестующими общаться не захотел. «Сейчас идет внутренний аудит, проверка факультета. Пока никаких комментариев не будет. После аудита мы предоставим комментарий», – сказал он.

«Он сейчас говорит, что этого студента первый раз вижу. Это меня так зацепило, что я даже перестал себя чувствовать, что я студент ДонНМУ. Те, кто нас не признает, – у меня слов нет. Как реагировать на это?», – говорит Баходир Турсунов.

Возмущенные студенты заявили: если их требования будут игнорировать и далее – они будут обращаться в посольства своих стран. Это Узбекистан, Индия, Пакистан, а также Египет и другие страны Африки. И будут просить, чтобы те повлияли на руководство вуза.

Как сообщалось ранее, в Краматорске вуз-переселенец ДонНМУ отчислил около 40 иностранных студентов якобы из-за финансовой задолженности за обучение. Студенты уверяют, что платили исправно. Полиция открыла уголовное производство.

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