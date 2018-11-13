Неизбежно: В Краматорске снова вырастут тарифы на воду (Видео). Новости

Жителей Краматорска (Донецкая обл.) ожидает повышение тарифа на водоснабжение. Плату планируют увеличить до 25 грн за кубометр.

Два месяца назад стоимость 1 кубометра воды и канализационных стоков для краматорчан повысили до 21 грн. Теперь тарифы планируют увеличить еще на 20%. Как платить, горожане не знают. «Я буду платить столько, чтобы на хлеб мне оставалось. Чтобы было что позавтракать и пообедать. Я буду столько платить. Ну, выключат воду, ну, что же. Не знаю, что», – сказала местная жительница.

Жители сомневаются, что очередное подорожание – обосновано. «Ну, я не знаю, обосновано это, не обосновано. За счет чего? Почему они повышают? Они объясняют это?», – возмущается пенсионер.

Чиновники оправдывают свое решение убыточностью коммунального предприятия. Говорят, что горводоканал сам закупает воду по 25 грн за кубометр. Поэтому продавать ее населению дешевле – невозможно. Иначе поставщик будет терять ежемесячно миллионы гривен. «В месяц у нас убыток составляет от 4 до 5 миллионов. Разница в тарифах сегодня правительством не компенсируется. Частично помогает городской совет, но все равно этого недостаточно и мы несем, естественно, убытки», – сообщил директор КПП «Краматорский водоканал» Александр Спильчак.

Как отмечают чиновники, во многих городах Донецкой области стоимость кубометра воды составляет 25 грн и выше. Поэтому увеличение тарифа в Краматорске неизбежно. Оно состоится сразу, как только новую цену водоснабжения согласуют в Киеве.

Напомним, ранее в Краматорске цена на воду и канализацию выросла на 21%. По словам краматорчан, стоимость услуг растет, а качество воды не меняется.

Источник: ТК «Донбасс»

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