Россия создает на Донбассе второе Приднестровье, – Геращенко. Новости

Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с «выборами» на неподконтрольном Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что «не видит в ней необходимости». Об этом сегодня, 13 ноября, на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, ОБСЕ получила от российских представителей соответствующее письмо. «Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на Донбассе и их разрушительные последствия. Россия делает ставку на срыв мирных переговоров и нагло демонстрирует, что до президентских выборов в Украине, на которых она стремится увидеть какого-нибудь иного, чем Порошенко, победителя, никаких подвижек в мирных переговорах не будет. Россия стремится к дестабилизации на фронте и в целом в Украине. Россия дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет. Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики "Путин, приди!"», – пишет Геращенко.

Она считает, что украинская власть, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров усиления санкций против РФ. «Ключевое – мы не должны дать Кремлю шанс вмешиваться в украинские президентские и парламентские выборы, и, на криках определенной части населения "тот, кто снизит тарифы, приди", завести лояльного Кремлю кандидата, который (которая) тихонько сдаст Крым и Донбасс», – пишет Ирина Геращенко.