После «выборов» в «ДНР» финансовые потоки региона целиком уйдут под компанию «Внешторсервис». «Глава ДНР» Денис Пушилин при этом ничем управлять не будет. Об этом пишет российская «Новая газета».

По версии издания, реальную власть и контроль над финансами в «ДНР» получит «премьер-министр ДНР» Александр Ананченко (на фото), назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов.

Сообщается также, что все импортные и экспортные поставки будет единолично осуществлять компания «Внешторгсервис», зарегистрированная в частично признанной Южной Осетии*. До убийства «главы ДНР» Александра Захарченко и в бытность «экс-министра доходов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкента») «Внешторгсервис» курировал поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый Александром Тимофеевым (Ташкентом) торговый дом «Уголь Донбасса». Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под «Внешторсервис».

По словам «экс-министра безопасности ДНР» Александра Ходаковского, ранее Ананченко «работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве», которая занимается добычей природных ресурсов. Ходаковский охарактеризовал Ананченко как «экономиста с богатым опытом».

*«Республика» Южная Осетия – частично признанное государство, с 1991 года – временно неподконтрольная Грузии территория. Независимость «республики» признана 4-мя государствами-членами ООН и 5-ю непризнанными и частично признанными государствами.