Первый снег на Донетчине: На дорогах работает спецтехника. Новости

Первый снег на Донетчине: На дорогах работает спецтехника

13.11.18 21:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области

Сегодня вечером, 13 ноября, в Донецкой области наблюдались незначительные осадки. Первый снег припорошил Покровский и Добропольский районы. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

«Вниманию водителей! По состоянию на 21:00 на автодорогах общего пользования государственного значения работают 8 КДМ (комбинированных дорожных машин) и один погрузчик ГП "Донецкий облавтодор"», – говорится в сообщении.

Больше всего техники задействовано в Покровском районе (где осадки уже прекратились).

Кроме того, в Великоновоселковском районе во избежание зимней скользкости осуществляется предупредительная обработка автодорог.

В целом, работа по зимнему содержанию (в пределах определенных районов) продолжается на участках международных, национальных и территориальных дорог:

  • М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино»;
  • Н-15 «Запорожье – Донецк»;
  • Н-32 «Покровск – Бахмут – Михайловка (бывшая Т-05-04)»;
  • Т-05-25 «Михайловка – Селидово – Курахово»;
  • Т-05-14 «Доброполье – Лиман»;
  • Т-05-15 «Александровка – Покровск – Константинополь».

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, на территории Донецкой области отмечалась нестандартная погодная ситуация: на юге – снег, на севере – относительно тепло и солнечно. Также первый снег выпал и в Луганской области.

Напомним, в Мариуполе сегодня зафиксирован первый случай переохлаждения.

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