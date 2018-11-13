Первый снег на Донетчине: На дорогах работает спецтехника. Новости

Сегодня вечером, 13 ноября, в Донецкой области наблюдались незначительные осадки. Первый снег припорошил Покровский и Добропольский районы. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

«Вниманию водителей! По состоянию на 21:00 на автодорогах общего пользования государственного значения работают 8 КДМ (комбинированных дорожных машин) и один погрузчик ГП "Донецкий облавтодор"», – говорится в сообщении.

Больше всего техники задействовано в Покровском районе (где осадки уже прекратились).

Кроме того, в Великоновоселковском районе во избежание зимней скользкости осуществляется предупредительная обработка автодорог.

В целом, работа по зимнему содержанию (в пределах определенных районов) продолжается на участках международных, национальных и территориальных дорог:

М-04 « Знаменка – Луганск – Изварино » ;

Знаменка – Луганск – Изварино ; Н-15 « Запорожье – Донецк » ;

Запорожье – Донецк ; Н-32 « Покровск – Бахмут – Михайловка (бывшая Т-05-04) » ;

Покровск – Бахмут – Михайловка (бывшая Т-05-04) ; Т-05-25 « Михайловка – Селидово – Курахово » ;

Михайловка – Селидово – Курахово ; Т-05-14 « Доброполье – Лиман » ;

Доброполье – Лиман ; Т-05-15 « Александровка – Покровск – Константинополь ».

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, на территории Донецкой области отмечалась нестандартная погодная ситуация: на юге – снег, на севере – относительно тепло и солнечно. Также первый снег выпал и в Луганской области.

Напомним, в Мариуполе сегодня зафиксирован первый случай переохлаждения.

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