Первый снег на Донетчине: На дорогах работает спецтехника. Новости

Сегодня вечером, 13 ноября, в Донецкой области наблюдались незначительные осадки. Первый снег припорошил Покровский и Добропольский районы. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
«Вниманию водителей! По состоянию на 21:00 на автодорогах общего пользования государственного значения работают 8 КДМ (комбинированных дорожных машин) и один погрузчик ГП "Донецкий облавтодор"», – говорится в сообщении.
Больше всего техники задействовано в Покровском районе (где осадки уже прекратились).
Кроме того, в Великоновоселковском районе во избежание зимней скользкости осуществляется предупредительная обработка автодорог.
В целом, работа по зимнему содержанию (в пределах определенных районов) продолжается на участках международных, национальных и территориальных дорог:
- М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино»;
- Н-15 «Запорожье – Донецк»;
- Н-32 «Покровск – Бахмут – Михайловка (бывшая Т-05-04)»;
- Т-05-25 «Михайловка – Селидово – Курахово»;
- Т-05-14 «Доброполье – Лиман»;
- Т-05-15 «Александровка – Покровск – Константинополь».
Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, на территории Донецкой области отмечалась нестандартная погодная ситуация: на юге – снег, на севере – относительно тепло и солнечно. Также первый снег выпал и в Луганской области.
Напомним, в Мариуполе сегодня зафиксирован первый случай переохлаждения.
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