Как в Мариуполе планируют привлекать туристов (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) специалисты планируют привлекать туристов. Одним из брендовых мест города вскоре станет Аллея Якорь в Приморском районе.

Туристический маршрут Приморского района начинается со смотровой площадки в Приморском парке.

По словам специалистов, Аллея Якорь вскоре станет одним из брендовых мест Мариуполя. В планах сотрудников отдела туризма – обустроить аллею садовой мебелью и локациями для фотосессий. Установить кафе и сделать киноплощадку. Каждую локацию маршрута обновят и подготовят.

Специалисты уверены, что Приморский район популярен среди мариупольцев и сейчас.

«Есть и зеленая зона, и море, есть какие-то небольшие развлекательные заведения, бизнес-актив начал ставить свои какие-то фудтраки на этот маршрут», – подчеркнул главный специалист отдела развития туризма и продвижения Альбертас Тамашаускас.

Также, как рассказывают жители города, в этом районе туристов привлекает Азовское море. Кроме того, район здесь более комфортный.

Семья Попович недавно переехала в Приморский из Центрального района. Уверены, что здесь комфортнее.

«Здесь все более-менее тихо, и в принципе, природы больше, воздух намного чище, чем в центре. В Приморском зимой прогуляться можно. А именно куда-то пойти – в развлекательные заведения, кроме ресторанов и кафешек здесь ничего нет», – говорит житель Приморского района Александр Попович.

Именно поэтому при обустройстве туристического маршрута специалисты отдела туризма планируют привлечь предпринимателей.

«Из пяти магазинчиков, все пять могут быть, к примеру, продуктовые. Нет книжной лавки, нет сувенирной лавки. А когда человек идет, ему захочется, например, купить книжку и сесть на скамеечку, лавочку и почитать», – пояснила начальник отдела развития туризма и продвижения Мария Сльота.

Источник: ТК «Сигма»