Очередное подорожание: Цены на какие продукты уже выросли на Донетчине, и чего ожидать (Видео). Новости

В Украине, в том числе в Донецкой области, снова дорожают продукты. В магазинах и на рынках уже постепенно изменилась стоимость молока, хлеба, овощей и фруктов.

Жительница Мариуполя Валентина Тимофеева пришла на рынок за яйцами. Женщина говорит, за последние две недели цена на них не изменилась. Если же подорожают – от продукта не откажется. «Конечно, буду покупать, как же без яиц? Обязательно буду. Может, не так будем их жарить омлеты, но все равно будем. А что делать?», – делится она.

Стоимость яиц на рынке составляет от 15 до 35 грн за десяток – в зависимости от размера и качества. Продавцы резкое подорожание не прогнозируют. «Гривны на 3 может, в крайнем случае – на 4. Пока вот, в течение месяца у нас одна и та же цена, ничего не меняется», – говорит продавец Светлана Кузнецова.

Однако, добавил в стоимости хлеб. Продавщица Тамара Барабаш рассказывает, с 10 ноября цены на ее товар выросли в среднем на 20%. Женщина уверена, именно это определяет вкусы покупателей. «Основная масса берут в основном дешевые хлеба. Потому что у нас покупатели в основном пенсионеры. Бабушки и дедушки – пенсия не позволяет. Потому что цены все-таки выросли и прилично выросли», – сказала она.

Ольга Будур продает молоко. Его стоимость тоже подскочила – с 10 до 15 грн за литр. Хозяйка объясняет, чтобы накормить коров, сейчас нужны немалые средства. «Они тоже кушают – деньги. Их надо кормить, похолодало. Они кушают сено, солому – все покупное. Фураж – покупной. И он стоит дорого», – объясняет она.

По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей и Госкомстата Украины, больше всего подорожали несезонные овощи и фрукты – на 50%, 20% добавил в стоимости картофель и 15% – мясо.

Пока не растут цены на крупы. Как отмечают специалисты, это из-за большого урожая зерновых. И объясняют: главная причина роста цен – увеличение расходов на коммунальные услуги и топливо. «Соответственно, они влекут за собой повышение транспортных расходов перевозчиков, транспортно-заготовительных расходов. Соответственно, прослеживается еще и сезонный рост цен на некоторые виды товаров, по тем товарам, по которым неурожай, если мы говорим о сельхозпродукции, либо сезонный спад производительности», – прокомментировала доктор экономических наук Елена Хаджинова.

Также экономисты советуют подготовиться к следующему подорожанию продуктов – традиционному – перед зимними праздниками.

Как сообщалось ранее, Донецкая область вошла в пятерку регионов, где самая дорогая овощная корзина борщевого набора.

Источник: ТК «Донбасс»

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