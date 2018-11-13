Маленькие дела, за которыми стоит большое сердце: Сегодня в мире отмечают День доброты (Видео). Новости

Сегодня, 13 ноября, во всем мире отмечают День доброты. Это – праздник действия. Независимо от того, где и чем человек живет, сколько ему лет, он может изменить этот мир к лучшему. Все начинается с маленьких дел, за которыми стоит большое сердце.

Добрые дела начинаются с простых вещей: помогать с проблемами в семье, помогать адаптироваться ребенку в новом коллективе, быть вежливыми и помогать с домашними заданиями.

Сейчас модно говорить: «Помоги ближнему – получи плюс в карму». Но все гораздо серьезнее, когда речь идет о детях. «Надежда детей, которые проживают в детских домах, это надежда на то, то ты будешь любим, что каждое утро тебя будут обнимать чьи-то теплые руки», – говорит детский психолог-реабилитолог Ирина Одарченко.

Сегодня в Киеве собрались люди, которые решили сделать мир лучше, помогая детям, лишенным родительской опеки. «Если ребенок будет с детства обучен доброте, отдавать это от всего сердца и души, тогда наш мир будет намного добрее», – считает мама-воспитательница детского дома семейного типа (ДДСТ) Наталья Моляр.

Своим опытом позитивных изменений они готовы делиться. Старания детей лягут в основу создания карты добрых дел, которая станет своеобразным проводником к изменениям к лучшему. «Для того, чтобы помочь детям и их родителям раскрыть свои самые лучшие качества, программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова открыла Мастерскую добрых дел для воспитанников ДДСТ. Эти детки, как никто другой, знают, какой волшебной силой обладает доброта и любовь», – сообщила руководитель программы «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова Анастасия Кладова.

Устраивать для приемных семей, ДДСТ, усыновителей тренинги, праздники, мастер-классы – давняя традиция Фонда. Каждый ребенок должен жить в семье – ради этого более 10 лет назад по инициативе Рината Ахметова была создана программа «Сиротству – нет!», при содействии которой более 9 тысяч детей нашли семьи. «Такие встречи очень нужны и очень важны. Потому что без заряда эмоций, без заряда сил мы не можем работать дальше с детьми», – поделилась усыновитель Марина Сноз.

«Это нужно не только для детей, но и для родителей. Эта поддержка чувствуется. Такие тренинги укрепляют и нас, и детей», – добавляет Наталья Моляр.

Научно доказано, что люди, которые постоянно делают добро, реже болеют и дольше живут. А еще – чувствуют себя счастливыми.

Источник: ТК «Донбасс»