Длинные выходные: В декабре украинцев ждут два набора дней для отдыха. Новости

Целых 11 дней выходных ждут украинцев в декабре этого года. Кроме новогодних праздников, выходным будет еще и Рождество Западного обряда – в этом году 25 декабря приходится на вторник, пишет « Сегодня.ua » .

При этом Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.

В частности, работать украинцы будут 22 декабря вместо понедельника 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря. Таким образом украинцев ожидают два набора длинных выходных:

23-25 декабря (воскресенье-вторник);

30 декабря – 1 января (воскресенье-вторник).

В январе традиционно нерабочими будут первое и седьмое числа.