Длинные выходные: В декабре украинцев ждут два набора дней для отдыха. Новости

Целых 11 дней выходных ждут украинцев в декабре этого года. Кроме новогодних праздников, выходным будет еще и Рождество Западного обряда – в этом году 25 декабря приходится на вторник, пишет «Сегодня.ua».
При этом Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.
В частности, работать украинцы будут 22 декабря вместо понедельника 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря. Таким образом украинцев ожидают два набора длинных выходных:
- 23-25 декабря (воскресенье-вторник);
- 30 декабря – 1 января (воскресенье-вторник).
В январе традиционно нерабочими будут первое и седьмое числа.
Комментарии