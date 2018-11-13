Через КПВВ Донетчины пытались незаконно провезти товары на 100 тыс. гривен. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, за минувшие сутки предотвратили две попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму более 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничники Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил, на КПВВ "Майорск" помешали двум попыткам нарушения правил перемещения через линию соприкосновения товаров, среди которых автозапчасти и цифровой микшер "Behringer Х32"», – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, товары на общую сумму почти 109 тыс. грн, изъяты сотрудниками ГФС для принятия соответствующего правового решения.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай предложения взятки за беспрепятственное пересечение линии разграничения. В отношении нарушителя в полицию направлено уведомление по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Читайте также: