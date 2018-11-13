Вступление в Евросоюз и НАТО имеет широкую поддержку украинцев, – опрос. Новости

Поддержка украинцами курса страны на евроинтеграцию и вступление в НАТО сохраняется. Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования*, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были опубликованы сегодня, 13 ноября.

Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против – 30%. Вступление в НАТО имеет несколько больше сторонников (40%), чем противников (36%). Прозападный вектор пользуется более высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов. За последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился.

При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% – в Таможенный Союз. В то же время 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной, как от Европы, так и от России. Интересно, что сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть – вступление в Таможенный Союз.

Моделирование с выбором между военными блоками и нейтралитетом дало следующие результаты: 39% – за вступление в НАТО, 35% – за внеблоковость, и только 9% – за вступление в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Интересно, что абсолютное большинство сторонников НАТО в таких условиях остаются при своем мнении о необходимости интеграции в блок. Зато почти 70% тех, кто выступает против союза с НАТО – за нейтральный статус Украины, и только каждый пятый из них – за вступление в союз с ОДКБ.

* Опрос был проведен 19 октября – 2 ноября 2018. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.