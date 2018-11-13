Муженко обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в зоне ООС на Донбассе. Новости

В Киеве состоялась протокольная встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Послом Ертурулом Апаканом. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны подробно обсудили ситуацию, которая сложилась в районе проведения операции Объединенных сил.

Начальник Генерального штаба отметил, что Вооруженные Силы Украины придерживаются положений Минских договоренностей и прилагают все усилия по снижению уровня напряженности в районе проведения ООС.

Также генерал армии Украины Виктор Муженко поздравил назначенного на должность нового первого заместителя Главы Миссии господина Марка Этерингтон. Господин Марк Этерингтон имеет солидный опыт работы в Косово, Ираке и Афганистане, что будет способствовать выполнению задач в новой должности.

В завершение визита делегация ОБСЕ посетила Мемориальный комплекс и Зал памяти защитников Украины, который расположен на территории Министерства обороны Украины.