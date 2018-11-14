Миротворцы ООН на Донбассе: Политолог рассказал, есть ли продвижение в этом вопросе. Новости

Миротворческая миссия ООН на Донбассе должна присутствовать сначала на линиии разграничения, а потом там, где возникает конфликт. О том, как идет продвижение вопроса появления миротворцев на Донбассе рассказал политолог Алексей Якубин, передает «Слово и Дело».

«Очевидно, сейчас пытаются найти компромисс между российским вариантом миротворцев, когда контингент должен вводиться только на линию разграничения и сопровождать миссию ОБСЕ, и позицией Украины о полноценной миссии ООН на всей неподконтрольной территории», – отметил Якубин.

По его мнению, сейчас, вероятно, рассматривается такой вариант, что миротворцы должны присутствовать там, где возникает конфликт. Сначала – на линии разграничения, где способствуют разведению сил, а после этого уже там, где есть точки конфликта.

Он добавил, что также есть вопрос о создании международной администрации в будущем. «В любом случае, даже такой вариант все равно предполагает некую коммуникацию с представителями самопровозглашенных республик. Сложно себе представить, как миротворцы могут зайти без согласования», – уточнил Якубин.

Эксперт напомнил, что были разговоры о том, что к такой миротворческой миссии могут привлечь Беларусь, Австрию, Финляндию.

«Порошенко пытался говорить об этом в Анкаре, чтобы турецкая армия, как вторая в НАТО, присоединилась к процессу. Но здесь могут возникать вопросы. Будут ли готовы в Кремле рассматривать страну НАТО как возможный вариант?», – отметил политолог.

По мнению эксперта, с нашей стороны пробел в том, что не подана в ООН резолюция о миротворческой миссии, есть только российский проект.

«Вероятно, Украина рассчитывала, что Франция, ФРГ и США подадут совместный проект. Заявления были, но должна быть согласованность, о чем будет проект. Пока согласовали только 30%. Если бы согласовали все, то Порошенко заявил бы об этом в Париже», – объяснил Якубин.

Он акцентировал внимание на том, что даже если бы проект был и прошел согласование в Совете безопасности ООН, то все равно, чтобы развернуть миссию, нужен как минимум год.

Кроме того, политолог уверен, даже если бы было голосование, то дата активной фазы развертывания миссии ООН точно была бы после парламентских выборов в Украине.

«Ну и миротворцы не заменяют идеи Минских соглашений. Миротворцы нужны, чтобы активизировать Минский процесс, где все равно стоит вопрос о прямых переговорах с боевиками. В итоге получается замкнутый круг», – добавил Алексей Якубин.

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