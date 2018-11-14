Причина – в цене: В Мариуполь регистрировать «Брак за сутки» приезжают со всей Украины. Новости

В Мариуполь регистрировать «Брак за сутки» приезжают из разных городов Украины, даже из Киева. Причина – в цене. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Мариупольского городского отдела регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Ирина Яременко.

Так, в Киеве стоимость «Брака за сутки» достигает 8 тыс. грн, в Одессе – от 5 тыс. грн до 6 тыс. грн, во Львове – 4 тыс. грн.

В Мариуполе же процедура регистрации экспресс-брака достаточно недорогая – порядка 1 500 грн.

Так, минимальная стоимость регистрации брака по пилотному проекту составляет 952 грн плюс еще 500 грн, которые берет ДК «Молодежный» за свои услуги организатора. Более торжественный обряд стоит 1 564 грн, при этом услуги «Молодежного» обойдутся уже в 700 грн.

Общая цена экспресс-регистрации в выходные и праздничные дни достигает почти 3 тыс. грн. Однако, по словам Ирины Яременко, эта услуга почти не востребована. В первую очередь потому, что молодожены из других городов и с неподконтрольной Украине территории приезжают в Мариуполь, в основном, в будние дни, поскольку не знают, что можно пройти экспресс-регистрацию в выходные или «красные» дни календаря.

Всего за 10 месяцев 2018 года в Мариуполе благодаря пилотному проекту «Браку за сутки» стали семьей 419 пары.

Подробнее читайте в полной версии статьи – Едут из Донецка и из Киева: В Мариуполе растет популярность «Брака за сутки»

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