Россия готовит наступательные войска на границе Донбасса, – военный прокурор. Новости

На государственных границах Украины, в частности на неконтролируемом украинскими властями участке границы на Донбассе, Россия формирует свои наступательные войска. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, комментируя «выборы», которые прошли в «Л-ДНР» 11 ноября.

«Многое известно из открытых источников. Я знаю больше в силу того, что у меня доступ первой категории ко всем государственным тайнам, а там еще страшнее вещи», – сказал он.

«Если говорить коротко: вдоль всей границы Украины, в том числе на той границе, которая наша граница и должна перейти под контроль нашего государства, там мощно, массово и ежемесячно выстраиваются, формируются и дислоцируются кадровые части, подразделения и военные формирования Российской Федерации, которые не несут оборонного смысла, а исключительно наступательный», – продолжил Матиос.

По его словам, своими политическими манипуляциями с «Л-ДНР» Россия прямо угрожает Украине. «"Если вы не будете склоняться к сотрудничеству с теми, кого не существует, вас ждет война". Война у нас и так идет, и ни в одной войне нет выхода кроме одного: есть убитые и раненые, есть победа или поражение», – отметил военный прокурор.

«Нас подталкивают не к победе, и точно не подталкивают к поражению, а к полной капитуляции. Государство и население, граждане, должны определиться – готовы ли мы идти на полную капитуляцию, отдав десятки тысяч жизней», – добавил Матиос.

Он считает, что Кремль удерживает в заложниках население неподконтрольного украинским властям Донбасса, которое не имеет ни малейшего права и возможности повлиять на ситуацию в «Л-ДНР».

Главный военный прокурор Украины также заявил, что факты организации и проведения Россией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» очевидны, но и Украина, и страны Запада должны быть больше обеспокоены не этим фарсом, а тем, что в 2019 году война на Донбассе перешагнет 5-летний рубеж.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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