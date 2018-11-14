Глава СБУ считает, что Кремль признает «выборы» в «Л-ДНР». Новости

Россия признает результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР». Такое мнение выразил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Я еще не общался с коллегами, но видел, что помощник президента РФ Владислав Сурков уже поздравил "победителей" на этих "выборах" – Пушилина и Пасечника, поэтому я убежден, что Москва признает эти "выборы". Они уже обещали это сделать», – сказал он.

Глава СБУ сообщил, что начинать привлечение к уголовной ответственности за «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» нужно не с людей, которые приходили на них и голосовали, а с тех, кто это организовывал, а также то, что по фактам вмешательства во внутренние дела Украины и посягательства на территориальную целостность уже открыты два уголовных производства.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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