Издевательство с долей глумливости: Стрелков (Гиркин) о «выборах» в «ДНР». Новости

Проведенные «выборы» в «ДНР» и «победивший» в них кандидат – это издевательство Кремля над населением, которое противоречит здравому смыслу. Об этом во вторник, 13 ноября, в ходе своей пресс-конференции, видео которой появилось в сети, заявил «экс-командир ополчения ДНР», «экс-министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин).

«Выдвижение Дениса Пушилина – уже было в значительной степени издевательством над населением республики, над ополчением, а то, как был проведен предвыборный процесс, только усугубило данную проблему», – сказал он.

«Все более или менее популярные и авторитетные кандидаты были под разными предлогами от выборов отстранены. Фактически "соперниками" Дениса Пушилина были откровенные спойлеры – никому неизвестные, не пользующиеся никаким авторитетом и прекрасно понимающие свою роль технических кандидатов, которые должны были обеспечить необходимые декорации для данного шоу», – продолжил Стрелков.

Он также прокомментировал персону «избранного главы ДНР» Дениса Пушилина. «Что можно сказать о Денисе Пушилине? Только то, что человек, который являлся донецким "тысячником" финансовой пирамиды МММ. Человек, который юридически работал в компании, занимавшейся мошенничеством, причем в немалой должности, в любой сколько-нибудь уважающей себя стране не мог бы занимать никаких государственных постов. Совсем», – считает «экс-министр обороны».

«Но, поскольку он, видимо, был определен в качестве человека, который выполнит любое указание Москвы, на все формальности, на все соображения здравого смысла и в том числе на мнение населения республики откровенно наплевали и продвинули его с некой долей глумливости, с издевательской позицией: "Мы хотим, чтоб был Пушилин, значит он будет"», – отметил он.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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