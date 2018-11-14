Когда закончится война на Донбассе: Матиос рассказал, где ответ . Новости

Любой украинский политик на должности президента Украины обречен нести на себе бремя войны и мира, в этом его политическая ответственность, а главный ответ на вопрос, когда закончится война, находится за линией разграничения на Донбассе. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Я общаюсь со многими военными, я знаю настроения, тенденции, возможности и способности украинского войска со многими минусами и с очень многими плюсами, но я сам не знаю ответа [на вопрос, когда закончится война на Донбассе]», – сказал он.

«Главный ответ: будет ли население, украинские граждане за линией разграничения поддерживать тех, кто ними помыкает, кто является их квази-руководителями, которые подчиняются командам консультанта из Москвы. Когда они будут это делать? Когда они точно будут знать, что им за это будет. Каждый человек понимает: нарушил правила – дадут штраф, превысил лимит алкоголя, дал кому-то по морде – привлекут к уголовной ответственности», – продолжил Матиос.

По его мнению, украинские политики должны, не откладывая, сказать, что все без исключения 4 млн человек в «Л-ДНР» не будут привлекаться к уголовной ответственности за коллаборационизм.

«Это определение было дано после Второй мировой войны. Что такое коллаборация: немцы зашли за неделю во Францию, создали правительство, которое за все 4 года войны уничтожало свой же народ – половина Франции воевала против другой, потому что не разделяла фашистские и другие взгляды. После войны, когда пришел де Голь, люди выходили на улицы, и тот, кто общался с кем-то или помогал оккупационной власти, подвергался пыткам, преследованиям и почти полному лишению своих гражданских прав», – привел пример военный прокурор.

«У нас 4 млн потенциальных коллаборантов на территории "Л-ДНР". Как правоохранитель, скажу: чтобы определить их, нужно вычленить тех, кто что-то сделал, а народ же не будет говорить. У нас все 4 млн не воюют против Украины. Выход есть. Но прежде всего должно быть принято политическое решение, что путем соответствующего мониторинга при помощи международных институций, миротворцев будут проведены по населенным пунктам политически-социальные или фильтрационные мероприятия, которые определят, выполнял ли человек что-то под принуждением, под дулом автомата, в чем нет состава преступления», – считает он.

Он напомнил, что закон Украины предусматривает расследование подобных преступлений. «Невозможно провести 4 млн расследований. Нет у государства столько ресурсов, да и кто будет сам на себя говорить. Должен быть выработан политический, законом определенный инструмент, которым людям уже нужно сказать: "Вы не поддерживайте ["ДНР" и "ЛНР"]"», – отметил Матиос.

Главный военный прокурор Украины считает, что Кремль удерживает в заложниках население неподконтрольного украинским властям Донбасса, которое не имеет ни малейшего права и возможности повлиять на ситуацию в «Л-ДНР». Он также заявил, что факты организации и проведения Россией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» очевидны, но и Украина, и страны Запада должны быть больше обеспокоены не этим фарсом, а тем, что в 2019 году война на Донбассе перешагнет 5-летний рубеж.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: