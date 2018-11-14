В ОБСЕ рассказали о ранении жителя Донетчины. Новости

Житель прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.) 10 ноября был ранен в ногу из огнестрельного оружия. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 13 ноября.

«Миссия уточняла сообщения о жертве среди гражданского населения в н п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). В больнице н. п. Курахово (подконтрольный правительству, 40 км к западу от Донецка) мужчина (50–59 лет) с перевязанным правым бедром сообщил наблюдателям, что 10 ноября, около 18:00, он находился в своей хозяйственной постройке на улице Прокофьева в Марьинке, когда услышал огонь из стрелкового оружия и ощутил острую боль в правом бедре», – сказано в отчете.

В больнице врач сообщил команде Миссии, что в мужчину попала 5,45-мм пуля, которая пробила его правое бедро и вызвала гематому на левом бедре.