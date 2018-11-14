Медики осмотрели учащихся школы-интерната в Горском (Фото). Новости

В течение двух дней – 8 и 11 ноября – выездная врачебно-консультативная бригада из 7 специалистов Луганской областной детской клинической больницы провела ежегодный обязательный профилактический медицинский осмотр учащихся Горской областной специальной общеобразовательной школы-интерната (г. Горское, Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Луганской ОГА.

Как рассказали в пресс-службе, врачами педиатрического, психиатрического, неврологического, офтальмологического, оториноларингологического, пульмонологического, хирургического и ортопедо-травматологического профилей осмотрен 121 воспитанник данного учебного заведения.

Практически все дети находятся на диспансерном учете у различных профильных специалистов. По результатам медицинского осмотра часть детей, которая нуждается в стационарном дообследовании, направлена в плановом порядке в Луганскую областную детскую клиническую больницу. Другие дети получили рекомендации по амбулаторной реабилитации в условиях интернатного учреждения.

В Горской областной специальной общеобразовательной школе-интернате (проектная мощность которой 200 койко-мест), учится 121 ребенок с психоневрологической патологией и нарушениями умственного развития, в том числе 57 детей с инвалидностью, 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Читайте также: