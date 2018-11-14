Машины скользили по дороге: Житель Макеевки показал первый снег (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 13 ноября выпал первый снег. Об этом рассказал местный житель Артур. Кадрами городских улиц, дорог и первого снега он поделился в соцсети.

«Снега выпало немного, но уже достаточно скользко», – рассказал макеевчанин.

Артур отметил также, что многие автовладельцы не успели поменять резину на зимнюю. «Сегодня (13 ноября – прим. ред.) видел несколько таких случаев, как машины скользили по дороге, как на катке», – сообщил он.

В комментариях местные жители отмечают, что снег прибавил хорошего настроения:

«Гаджи»: «С первым снегом»;

Наташа: «Обожаю снег! Новогоднее настроение!»;

Федор: «Тоже люблю первый снег!».

Как сообщалось ранее, в Мариуполе 13 ноября зафиксирован первый случай переохлаждения. Также первый снег выпал и в Луганской области.

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