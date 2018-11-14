В зоне ООС проверили готовность штурмовой и армейской авиации (Фото). Новости

В зоне проведения Операции объединенных сил проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе рассказали, что отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказаниям передовых авианаводчиков. Все указанные цели было условно уничтожены – результаты проверки оценены на «отлично».

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